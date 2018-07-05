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В Киевской области задержали депутата на взятке в 1 млн гривен

НовостиПроисшествия    05.07.2018 - 19:47
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Депутату, который требовал 1 млн гривен уже объявили о подозрении

В Киевской области правоохранители задержали депутата, который требовал 1 млн гривен за место на кладбище. Об этом сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Она отмечает, что деньги требовал депутат Гостомельского поселкового совета, который был задержан после получения части взятки в сумме 283 тыс. гривен.

Также Сарган отмечает, что сегодня, 5 июля , прокурор сообщил о подозрении депутату VII созыва Гостомельского поселкового совета в совершении уголовного правонарушения, а именно получение неправомерной выгоды.

"Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве полицейские задержали на взятке в размере 30 тыс. гривен ведущего гидролога.

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Теги публикации: Киев, Киевская область, взятка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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