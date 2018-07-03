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Интервью

В Киеве задержали предпринимателя на взятке сотруднику ГФС

НовостиПроисшествия    03.07.2018 - 22:01
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Взятка была в размере 70 тыс. гривен

В Киеве правоохранители задержали предпринимателя на взятки сотруднику Государственной фискальной службы (ГФС). Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)

"В Киеве, в ходе осуществления досудебного расследования в уголовном производстве по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение и предоставление неправомерной выгоды, совершенного по предварительному сговору группой лиц), в порядке ст. 208 УПК Украины во время предоставления неправомерной выгоды инспектору одного из территориальных управлений ГФС Украины задержан гражданин Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проведенной проверки у предпринимателя было установлено ряд нарушений налогового законодавства на суму около 1,15 млн гривен. Чтобы уклониться от санкций, предприниматель решил дать взятку ревизору-инспектору ГФС через посредника.

"Как результат, 3 июля 2018 года предприниматель был уличен в предоставлении неправомерной выгоды в сумме 70 тыс. гривен должностному лицу ГФС в городе Киеве", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и проводится комплекс следственных (розыскных) действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного преступления и причастных к его совершению лиц.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители задержали на взятке начальника отдела Гоструда в Полтавской области.

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Теги публикации: Киев, Киев, ГПУ, ГФС, взятка, предприниматели  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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