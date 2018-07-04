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В Киеве задержали на взятке гидролога

НовостиПроисшествия    04.07.2018 - 23:08
Фото: изъятые средства (kyiv.gp.gov.ua)
Фото: изъятые средства (kyiv.gp.gov.ua)

Он требовал 30 тыс. гривен

В Киеве полицейские задержали на взятке в размере 30 тыс. гривен ведущего гидролога. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
 
"В Киеве во время получения неправомерной выгоды в сумме 30 тыс. гривен задержано служащего Днепровского бассейного управления водных ресурсов и посредника", - говорится в сообщении.
 
Как сообщается, гидролог требовал 30 тыс. гривен за выдачу разрешения на специальное водопользование.
 
 
Фото: задержание
 
Также отмечается, что раньше этот служащий уже требовал, но через посредника, взятку в сумме 20 тыс. грн за выдачу такого разрешения.
 
"В настоящее время злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством)", - говорится в сообщении.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества и лишением занимать определенные должности на срок до 3 лет.
 
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители задержали предпринимателя на взятке сотруднику Государственной фискальной службы.
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Теги публикации: Киев, Киев, полиция, взятка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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