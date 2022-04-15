UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Кропивницком задержали мужчину с целым арсеналом оружия

В Кропивницком у мужчины обнаружили арсенал оружия (фото facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Полицейские в Кропивницкому изъяли у гражданина арсенал оружия, взрывчатки и боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

Во время обысков по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили и изъяли: 2 ручные противотанковые гранатометы, 3 винтовки с оптическим прицелом, 2 карабина, 4 автомата, 3 пистолета, 5 ручных гранат и запалы к ним, около 5 тысяч патронов различных калибров, дымовые шашки, взрывателей, самодельные взрывные устройства, глушители для оружия, оптические устройства, магазины к различным видам оружия, тактическое снаряжение, балаклавы и комплектующие к оружию.

В частности, 50-летний владелец арсенала задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Кроме того, изъятые вещественные доказательства направлены для проведения экспертиз.

Полицейские начали производство по ч. 2 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины и проверяют фигуранта на причастность к совершению преступлений на территории Кировоградской и других областей Украины.

В Кропивницком задержали мужчину с целым арсеналом оружия (facebook.com/mvs.gov.ua)

Ранее мы сообщали, что в Кропивницком военные задержали мужчину с поддельным паспортом.

Также мы писали, что российские войска нанесли ракетный удар по аэродрому в Кропивницкому.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Кропивницкий