Во время обысков по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили и изъяли: 2 ручные противотанковые гранатометы, 3 винтовки с оптическим прицелом, 2 карабина, 4 автомата, 3 пистолета, 5 ручных гранат и запалы к ним, около 5 тысяч патронов различных калибров, дымовые шашки, взрывателей, самодельные взрывные устройства, глушители для оружия, оптические устройства, магазины к различным видам оружия, тактическое снаряжение, балаклавы и комплектующие к оружию.

В частности, 50-летний владелец арсенала задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Кроме того, изъятые вещественные доказательства направлены для проведения экспертиз.

Полицейские начали производство по ч. 2 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины и проверяют фигуранта на причастность к совершению преступлений на территории Кировоградской и других областей Украины.

В Кропивницком задержали мужчину с целым арсеналом оружия (facebook.com/mvs.gov.ua)