Утром 12 марта российские войска нанесли ракетный удар по аэродрому в Кропивницком. Взрывы были слышны по всему городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Кировоградской областной военной администрации Андрея Райковича.

"Ракетами снова обстреляли Канатово. Враг бил так, что содрогался весь Кропивницкий и территории вокруг", - отметил он. По его словам, область продолжает принимать беженцев, с начала войны их уже более 43 тысяч.