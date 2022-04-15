Поліцейські у Кропивницькому вилучили у громадянина арсенал зброї, вибухівки та боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

У Кропивницькому затримали чоловіка з цілим арсеналом зброї (facebook.com/mvs.gov.ua)

Поліцейські розпочали провадження за ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України та перевіряють фігуранта на причетність до вчинення злочинів на території Кіровоградщини та інших областей України.

Окрім того, вилучені речові докази направлено для проведення експертиз.

Під час обшуків за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили та вилучили: 2 ручні протитанкові гранатомети, 3 гвинтівки з оптичним прицілом, 2 карабіни, 4 автомати, 3 пістолети, 5 ручних гранат та запали до них, близько 5 тисяч набоїв різних калібрів, димові шашки, підривачі, саморобні вибухові пристрої, глушники до зброї, оптичні пристрої, магазини до різних видів зброї, тактичне спорядження, балаклави та комплектуючі до зброї.

Раніше ми повідомляли, що у Кропивницькому військові затримали чоловіка з підробленим паспортом.

Також ми писали, що російські війська завдали ракетного удару по аеродрому в Кропивницькому.

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