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В Кропивницком военные задержали мужчину с поддельным паспортом

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Воскресенье 27 марта 2022 17:56
В Кропивницком военные задержали мужчину с поддельным паспортом Фото: в Кропивницкому правоохранители задержали мужчину с поддельным паспортом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Кропивницком военнослужащие задержали мужчину с поддельным паспортом Украины. Также он имел действующий документ одной из непризнанных республик ОРДЛО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии Украины.

"Во время проверки документов водителя легковушки на одном из блок-постов на въезде в города Кропивницкий военнослужащие заметили, что паспорт гражданина Украины содержит признаки подделки и почти не заполнен необходимой информацией", - пишет пресс-служба.

Во время того, как военные осматривали вещи и автомобиль мужа, оказалось, что он имел действующий паспорт непризнанной республики ОРДЛО. Также он не смог объяснить причину своего приезда и неуверенно отвечал на все вопросы.

Мужчину задержали и передали правоохранителям для дальнейшего выяснения обстоятельств.

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Фото: в Кропивницкому правоохранители задержали мужчину с поддельным паспортом (facebook.com/NGUmainpage)

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