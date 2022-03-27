В Кропивницком военные задержали мужчину с поддельным паспортом

В Кропивницком военнослужащие задержали мужчину с поддельным паспортом Украины. Также он имел действующий документ одной из непризнанных республик ОРДЛО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии Украины.

" Во время проверки документов водителя легковушки на одном из блок-постов на въезде в города Кропивницкий военнослужащие заметили, что паспорт гражданина Украины содержит признаки подделки и почти не заполнен необходимой информацией", - пишет пресс-служба.

Во время того, как военные осматривали вещи и автомобиль мужа, оказалось, что он имел действующий паспорт непризнанной республики ОРДЛО. Также он не смог объяснить причину своего приезда и неуверенно отвечал на все вопросы.

Мужчину задержали и передали правоохранителям для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Фото: в Кропивницкому правоохранители задержали мужчину с поддельным паспортом (facebook.com/NGUmainpage)