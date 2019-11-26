В Кропивницком без тепла остались 230 домов

В Кропивницком произошло две аварии на теплопроводах, из-за чего более 230 домов осталось без тепла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу городского совета и местные СМИ.

Как сообщается, без тепла остались объекты социальной инфраструктуры и жилой фонд.

"Без тепла остались 235 домов, школы, детские сады и больницы. Обучение в школах оптимизировали, а в садиках включили электрообогреватели", - говорится в сообщении городского совета.

На улице Пацаева порвало трубу с теплом диаметром 300 мм, из-за чего прекратили теплоснабжение для 19 жилых домов и садика. На улице Чигаринской вышла из строя труба диаметром 800 мм. Ней тепло идет в центральную часть города. Из-за аварии 216 домов, пять детских садов, шесть школ и семь медучреждений остались без тепла.

На участках работают аварийные бригады. В школах временно сократили уроки. Завтра их работу образовательных учреждений приостанавливать не будут.

Напомним, ранее в городе Светловодск Кировоградской области произошли прорывы на 13 теплосетях. Вчера ликвидировали половину аварий.

Также РБК-Украина писало, что Минрегион назвал сроки полного запуска отопления в 4 областях и в Киеве.