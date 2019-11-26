У Кропивницькому без тепла залишилися 230 будинків

У Кропивницькому сталося дві аварії на теплопроводах, через що понад 230 будинків залишилося без тепла. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міської ради та місцеві ЗМІ.

Як повідомляється, без тепла залишилися об'єкти соціальної інфраструктури та житлового фонду.

"Без тепла залишилися 235 будинків, школи, дитячі садки та лікарні. Навчання в школах оптимізували, а в садочках включили електрообігрівачі", - йдеться в повідомленні міської ради.

На вулиці Пацаєва порвало трубу з теплом діаметром 300 мм, через що припинили теплопостачання для 19 житлових будинків і дитячого садочку. На вулиці Чигаринській вийшла з ладу труба діаметром 800 мм. Нею тепло йде в центральну частину міста. Через аварію 216 будинків, п'ять дитячих садків, шість шкіл і сім медустанов залишилися без тепла.

На дільницях працюють аварійні бригади. У школах тимчасово скоротили уроки. Завтра роботу навчальних закладів припиняти не будуть.

Нагадаємо, раніше в місті Світловодськ Кіровоградської області сталися прориви на 13 тепломережах. Вчора ліквідували половину аварій.

Також РБК-Україна писало, що Мінрегіон назвав терміни повного запуску опалення в 4 областях і в Києві.