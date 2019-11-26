Минрегион назвал сроки полного запуска отопления в 4 областях и в Киеве

Иллюстративное фото (pixabay.com/Goergl)

Все объекты подключат к отоплению до конца недели

Начало отопительного сезона в регионах, где часть объектов остается без тепла, планируется до конца этой недели. Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий в Facebook.

Сообщается, что по состоянию на 26 ноября 100% объектов социальной и жилищной сфер подключены к отоплению в 20 областях. В то же время по информации Киевского городского и областных государственных администраций не отапливаются следующие объекты:

в Запорожской области - 1 учебное заведение, ориентировочный срок подключения - 29.11.2019. Еще 2 детсада на реконструкции - воспитанники посещают другие учреждения, сроки подключения 1 и 15 декабря;

в Кировоградской области - 122 жилых дома и 18 учебных заведений в Светловодске. Ориентировочный срок подключения - 26.11.2019;

в Одесской области - 3 жилых дома в Одессе. Ориентировочный срок подключения - 27.11.2019;

в Полтавской области - 17 учебных заведений в Решетиловском районе. Ориентировочный срок подключения - 29.11.2019;

в Киеве - 4 жилых дома. Ориентировочный срок подключения - 01.12.2019.

Фото: состояние отопления в регионах

Напомним, ранее сообщалось, что порывы на теплосетях в Светловодске Кировоградской области планируется устранить 26 ноября.