В Кропивницком слышны взрывы. Подтвержден удар по инфраструктурному объекту

В Кропивницком раздаются звуки, похожие на взрывы. Местных жителей просят проследовать в укрытие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

Официального подтверждения взрывов пока не последовало. Местные власти также не сообщали о подробностях происходящего в городе. Глава Кировоградской ОВА в своем Telegram подтвердил факт "прилета" в один из инфраструктурных объектов за пределами областного центра. Все службы работают над устранением последствий аварии.