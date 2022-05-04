У Кропивницькому чути вибухи. Підтверджено удар по інфраструктурному об'єкту

У Кропивницькому лунають звуки, схожі на вибухи. Місцевих жителів просять пройти в укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Офіційного підтвердження вибухів поки не послідувало. Місцева влада також не повідомляла про подробиці того, що відбувається в місті. Глава Кіровоградської ОВА у своєму Telegram підтвердив факт "прильоту" в один з інфраструктурних об'єктів за межами обласного центру. Всі служби працюють над усуненням наслідків аварії.