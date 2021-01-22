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В Кропивницком разоблачили агента ФСБ: передавал России информацию о ВСУ

Кропивницкий, Пятница 22 января 2021 10:24
В Кропивницком разоблачили агента ФСБ: передавал России информацию о ВСУ
Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В Кропивницком разоблачили агента Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Он собирал и передавал в РФ информацию о военнослужащих одного из подразделений Вооруженных сил Украины и представителей местных органов власти.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Агент ФСБ также является руководителем ячейки запрещенной коммунистической партии. К своей деятельности он привлек близкую родственницу и еще одного жителя Кропивницкого.

"Во время проведения обысков по месту жительства фигуранта правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные терминалы, которые использовались для сбора и передачи разведывательной информации", - сообщили в СБУ.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, за 2020 год СБУ разоблачила 11 агентов российских спецслужб. Трех из них задержали во время попытки совершения теракта или диверсии на критически важных объектах.

Также сообщалось, что в Одессе задержали сотрудника так называемого "Министерства госбезопасности ЛНР". Он сейчас дает важные показания об агрессии РФ против Украины.

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