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Задержали 11 агентов РФ, возбудили 76 дел о госизмене: СБУ отчиталась за год

Киев, Понедельник 28 декабря 2020 15:44
Задержали 11 агентов РФ, возбудили 76 дел о госизмене: СБУ отчиталась за год
Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В течение 2020 года Служба безопасности Украины разоблачила 11 агентов российских спецслужб. Трех из них задержали во время попытки совершения теракта или диверсии на критически важных объектах.

Об этом говорится в отчете, который спецслужба разместила на своем сайте.

В частности, в этом году СБУ задержала агента российской ФСБ, который хотел взорвать хранилище с аммиаком в Северодонецке и одного в Луганской области во время передачи секретных документов о ракетном комплексе "Нептун". Агентов разоблачали и в органах госвласти, а также среди правоохранителей.

За год в Украине разоблачили четыре агентурные сети, две из них в Херсонской и Волынской областях. Одной руководила экс-сотрудница ОГА, а члены другой собирали данные о военных объектах в регионе.

Спецслужба в течение года открыла 76 дел о государственной измене, 50 относительно террористической или диверсионной деятельности, 9 относительно посягательства на территориальную целостность и 4 по факту шпионажа.

Сотрудники СБУ задокументировали нарушение норм международного права и досрочно прекратили аккредитацию 5 иностранных дипломатов. Разоблачили 289 фактов иностранного гражданства среди представителей органов власти, в частности среди секретоносителей.

В течение года вступили в силу 92 судебных приговора, из них 30 по факту государственной измены и 20 по факту террористической деятельности.

Напомним, в Донецкой области осудили организатора так называемого "референдума ДНР". Суд приговорил женщину к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком в один год.

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