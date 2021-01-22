ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Кропивницького викрили агента ФСБ: передавав Росії інформацію про ЗСУ

Кропивницький, П'ятниця 22 січня 2021 10:24
У Кропивницького викрили агента ФСБ: передавав Росії інформацію про ЗСУ
Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

У Кропивницького викрили агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Він збирав і передавав в РФ інформацію про військовослужбовців одного з підрозділів Збройних сил України та представників місцевих органів влади.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Агент ФСБ також є керівником осередку забороненої комуністичної партії. До своєї діяльності він залучив близьку родичку і ще одного жителя Кропивницького.

"Під час проведення обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні термінали, які використовувалися для збору і передачі розвідувальної інформації", - повідомили в СБУ.

Чоловікові повідомили про підозру по 1 ч. ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, за 2020 рік СБУ викрила 11 агентів російських спецслужб. Трьох з них затримали під час спроби скоєння теракту або диверсії на критично важливих об'єктах.

Також повідомлялося, що в Одесі затримали співробітника так званого "Міністерства держбезпеки ЛНР". Він зараз дає важливі свідчення про агресію РФ проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події Служба безпеки УкраїниФСБ

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся