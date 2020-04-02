В Кропивницком пара разбила лобовое стекло автобуса из-за отказа в проезде без масок

В Кропивницком мужчина и женщина из-за отказа в проезде без масок разбили лобовое стекло пассажирского автобуса. Об этом сообщили в Кропивницком горсовете.

Сообщается, что двое пассажиров зашли в салон автобуса на одной из конечных станций без масок. После замечания со стороны кондуктора, что проезд без средств защиты запрещен, пара вышла на улицу и стала выбивать лобовое стекло и двери.

"Автобус пришлось снять с рейса. Теперь на восстановление транспортного средства надо 16 тысяч гривен. Все, что происходило, зафиксировали камеры видеонаблюдения. Водитель вызвал полицию", - сообщил заместитель мэра Кропивницкого Александр Вергун.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что на ежедневном селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского обсуждался вопрос введения "масочного режима" во всей Украине. Украинцев могут обязать носить маски с 6 до 24 апреля.

Также сообщалось, что в Министерстве здравоохранения настаивают на необходимости "масочного режима", так как это уменьшает возможность передачи коронавируса. Маска позволяет сократить дистанцию выделения биоматериалов с полутора метров до 10-15 см.

Кроме этого, в Сумах мужчину за поход в магазин без маски суд оштрафовал на 17 тысяч гривен.