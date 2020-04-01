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У Зеленского допускают введение "масочного режима" по всей Украине

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 13:20
У Зеленского допускают введение "масочного режима" по всей Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украинцев могут обязать носить маски с 6 до 24 апреля

На время карантина в Украине могут ввести обязательный "масочный режим". Об этом шла речь на ежедневном селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского, передает сайт президента.

Сообщается, что на совещании с участием представителей правительства рассмотрена возможность внедрения дополнительных, более жестких карантинных мер.

"В частности, речь шла о режиме "все в масках" с 6 по 24 апреля и ограничении количества людей при нахождении на улице. Ведь именно на Пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавирус", - говорится в сообщении.

Для предотвращения этого власти провели переговоры со всеми телевизионными группами по трансляции пасхальных богослужений. Пока только три телеканала не дали ответа относительно таких показов, но переговоры с ними продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство в ближайшие дни представит сценарий дальнейших действий во время карантина.

До этого масочный режим ввели на ряде объектов в Киеве. Маски обязаны носить люди, которые находятся в административных, производственных помещениях и общественном транспорте.

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