В Минздраве объяснили необходимость "масочного режима"

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Маска позволяет сократить дистанцию выделения биоматериалов с полутора метров до 10-15 см

В Министерстве здравоохранения настаивают на необходимости "масочного режима", так как это уменьшает возможность передачи заболевания. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Врач объяснил, что маска не гарантирует защиту человека от заражения, однако предотвращает возможное инфицирование окружающих.

"Да, мы понимаем, что маска не защищает человека. Это не средство индивидуальной защиты. В то же время мы рекомендуем и настаиваем, без маски не заходить в магазины, аптеки и другие места. Почему? Потому что мы всех рассматриваем как потенциально инфицированных. Когда есть маска на лице, тогда выделения биологического материала, который может содержать возбудитель, уменьшается и не достигает полутора метров, может выделяться не более чем на 10-15 см", - отметил Ляшко.

Он пояснил, что маска нужна потому, что человек без симптомов и проявлений болезни может быть инфицированным и разносить вирус.

"Если не будут соблюдены другие требования социальной изоляции, маска на лице человека, который еще возможно без симптомов, но уже может быть инфицированным и выделять возбудитель вируса, значительно снижает риск инфицировать других. Именно с этой целью мы рекомендуем носить маску", - добавил он.

В Минздраве также предупредили, что если человек с коронавирусом носит маску с клапаном выдоха, то она сможет заразить вирусом других через поток воздуха, который выделяется из клапана.

"Хотел бы также обратить внимание всех, кто носит респираторы с клапанами выдоха. Они защищают только вас, но они не выполняют функцию защитной маски. Поскольку клапан выдоха позволяет достаточно быстро и качественно однонаправленным потоком выделяться большому количеству воздушного потока, который может содержать возбудителя инфекции", - сообщил Ляшко.

Ранее РБК-Украина писало, что 1 апреля на ежедневном селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского обсуждался вопрос введения обязательного "масочного режима" на всей территории Украины. Украинцев могут обязать носить маски с 6 до 24 апреля.

До этого масочный режим ввели на ряде объектов в Киеве. Маски обязаны носить люди, которые находятся в административных, производственных помещениях и общественном транспорте.