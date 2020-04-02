У Кропивницького пара розбила лобове скло автобуса через відмову у проїзді без масок

У Кропивницького чоловік і жінка через відмову у проїзді без масок розбили лобове скло пасажирського автобуса. Про це повідомили в Кропивницькій міськраді.

Повідомляється, що двоє пасажирів зайшли в салон автобуса на одній з кінцевих станцій без масок. Після зауваження з боку кондуктора, що проїзд без засобів захисту заборонений, пара вийшла на вулицю і почала вибивати лобове скло і двері.

"Автобус довелося зняти з рейсу. Тепер на відновлення транспортного засобу треба 16 тисяч гривень. Все, що відбувалося, зафіксували камери відеоспостереження. Водій викликав поліцію", - повідомив заступник мера Кропивницького Олександр Вергун.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що на щоденній селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського обговорювалося питання введення "масочного режиму" по всій Україні. Українців можуть зобов'язати носити маски з 6 до 24 квітня.

Також повідомлялося, що в Міністерстві охорони здоров'я наполягають на необхідності "масочного режиму", так як це зменшує можливість передачі коронавірусу. Маска дозволяє скоротити дистанцію виділення біоматеріалів з півтора метрів до 10-15 див.

Крім цього, в Сумах чоловіка за похід в магазин без маски суд оштрафував на 17 тисяч гривень.