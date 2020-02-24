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В Кропивницком мужчина открыл стрельбу по патрульным

Новости » Происшествия     24.02.2020 - 12:26
В Кропивницком мужчина открыл стрельбу по патрульным
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Стрелку сообщили о подозрении в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов

В Кропивницком нетрезвый мужчина открыл стрельбу по автомобилю патрульных полицейских. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Сообщается, что инцидент произошел около полуночи 23 февраля. Неизвестный, увидев служебный автомобиль полицейских, открыл по нему огонь, после чего скрылся. Его задержали возле одного из развлекательных заведений спустя несколько часов.

"Инспекторы Управления патрульной полиции (УПП) в Кировоградской области во время патрулирования на одной из улиц Кропивницкого увидели на проезжей части мужчину. Полицейские приблизились к нему, но мужчина внезапно произвел несколько выстрелов в их автомобиль и начал убегать. Уже через несколько часов оперативники внутренней безопасности НПУ совместно с сотрудниками УПП задержали стрелка возле одного из развлекательных заведений города", - рассказали правоохранители.

Стрелком оказался 24-летний житель Черкасской области. Во время осмотра у него были изъяты пневматический пистолет. Правоохранители отметили, что мужчина был в нетрезвом состоянии.

По данному факту фигуранту сообщили о подозрении по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Стрелку грозит от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Ранее РБК-Украина писало, что 20 февраля в Одессе на остановке общественного транспорта произошла стрельба. В результате стрельбы один человек получил ранения.

Также сообщалось, что в Белой Церкви (Киевская область) неизвестный из окна машины открыл беспорядочную стрельбу по прохожим и скрылся с места преступления. Его задержали правоохранители.

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