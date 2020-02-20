В Одессе произошла стрельба на общественной остановке

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате стрельбы один человек получил ранения

В Одессе 20 февраля на остановке общественного транспорта произошла стрельба. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Сообщается, что правоохранители проводят расследование по факту стрельбы в Приморском районе Одессы.

"Сегодня после обеда у одной из остановок общественного транспорта на улице Среднефонтанской 45-летний одессит несколько раз выстрелил в сторону незнакомца. В результате пострадавший получил травму глаза и был госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали стрелка, у него изъяли два пневматических пистолета и нож.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о задержании фигуранта в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, в Белой Церкви (Киевская область) мужчина открыл стрельбу по прохожим, полиция его задержала. Неизвестный из окна машины открыл беспорядочную стрельбу и скрылся с места преступления. Мужчину задержали. Им оказался 36-летний местный житель навеселе.