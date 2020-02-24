У Кропивницькому чоловік відкрив стрілянину по патрульним

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Стрілку повідомили про підозру у посяганні на життя співробітника правоохоронних органів

У Кропивницького нетверезий чоловік відкрив стрілянину по автомобілю патрульних поліцейських. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що інцидент стався близько опівночі 23 лютого. Невідомий, побачивши службовий автомобіль поліцейських, відкрив по ньому вогонь, після чого втік. Його затримали біля одного з розважальних закладів через кілька годин.

"Інспектори Управління патрульної поліції (УПП) в Кіровоградській області під час патрулювання однієї з вулиць Кропивницького побачили на проїжджій частині чоловіка. Поліцейські наблизилися до нього, але чоловік раптово зробив декілька пострілів в їх автомобіль та почав тікати. Вже через кілька годин оперативники внутрішньої безпеки НПУ спільно з співробітниками УВП затримали стрілка біля одного з розважальних закладів міста", - розповіли правоохоронці.

Стрільцем виявився 24-річний житель Черкаської області. Під час огляду у нього було вилучено пневматичний пістолет. Правоохоронці зазначили, що чоловік був у нетверезому стані.

За даним фактом фігуранту повідомили про підозру за ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Стрілку загрожує від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Раніше РБК-Україна писало, що 20 лютого в Одесі на зупинці громадського транспорту сталася стрілянина. У результаті стрілянини один отримав поранення.

Також повідомлялося, що в Білій Церкві (Київська область) невідомий з вікна машини відкрив безладну стрілянину по перехожих і зник з місця злочину. Його затримали правоохоронці.