В Белой Церкви мужчина открыл стрельбу по прохожим

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчина из окна машины открыл беспорядочную стрельбу и скрылся с места преступления

В Белой Церкви (Киевская область) мужчина открыл стрельбу по прохожим, полиция его задержала. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Киевской области.

Как отмечается, неизвестный из окна машины открыл беспорядочную стрельбу и скрылся с места преступления. Мужчину задержали. Им оказался 36-летний местный житель навеселе.

В ходе обыска в его доме правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства - пистолет и гильзы. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вечером 15 января в Ингульском районе Николаева произошла стрельба. Неизвестные злоумышленники из автомобиля Mercedes Benz A 160 осуществили выстрелы в сторону парней. В результате стрельбы один человек получил повреждения ноги, еще один - повреждения на лице, а также удары по голове.

Позже стало известно, что правоохранители установили местонахождение трех подозреваемых в причастности к стрельбе в Николаеве. В тот же день злоумышленников, жителей Николаева 23, 24 и 26 лет, было задержано, однако поиски четвертого участника конфликта продолжаются.