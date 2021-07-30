В Кропивницком можно сделать прививку против COVID-19 в автобусах

С 9:00 до 12:00 медики будут ждать желающих вакцинироваться на конечной остановке маршрута №8.

А с 12:00 до 15:00 мобильный пункт вакцинации будет работать на улице Котового.

В субботу с 9:00 до 12:00 будут прививать жителей старой Балашовки, возле магазина "Дельта". Параллельно, в то же время пункт вакцинации будет работать на Кущевке по улице Водопьянова возле 30-й школы.

Прививки будут делать в автобусе, который будет стоять на месте.