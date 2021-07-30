У Кропивницькому можна зробити щеплення проти COVID-19 в автобусах

У Кропивницькому почали щеплювати від COVID-19 в автобусах. Сьогодні на щеплення запрошують жителів Завадівки та Савинівки.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу міської ради.
З 9:00 до 12:00 медики чекатимуть на охочих вакцинуватись на кінцевій зупинці маршруту №8.
А з 12:00 до 15:00 мобільний пункт вакцинації працюватиме на вулиці Котового.
У суботу з 9:00 до 12:00 щеплюватимуть жителів Старої Балашівки, біля магазину "Дельта". Паралельно, в той же час пункт вакцинації працюватиме на Кущівці по вулиці Водоп’янова біля 30-ї школи.
Щеплення робитимуть у автобусі, який стоятиме на місці.
Нагадаємо, в Україні розглядають можливість щеплення бустерною, третьою дозою вакцини Pfizer. Це станеться за умови, якщо ВООЗ надасть відповідні рекомендації.
Зазначимо, Кабмін оновив план закупівлі вакцин від СOVID-19 до кінця року.