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У Кропивницькому можна зробити щеплення проти COVID-19 в автобусах

Автор: Анастасія Рокитна

У Кропивницькому почали щеплювати від COVID-19 в автобусах. Сьогодні на щеплення запрошують жителів Завадівки та Савинівки.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу міської ради.

З 9:00 до 12:00 медики чекатимуть на охочих вакцинуватись на кінцевій зупинці маршруту №8.

А з 12:00 до 15:00 мобільний пункт вакцинації працюватиме на вулиці Котового.

У суботу з 9:00 до 12:00 щеплюватимуть жителів Старої Балашівки, біля магазину "Дельта". Паралельно, в той же час пункт вакцинації працюватиме на Кущівці по вулиці Водоп’янова біля 30-ї школи.

Щеплення робитимуть у автобусі, який стоятиме на місці.

Нагадаємо, в Україні розглядають можливість щеплення бустерною, третьою дозою вакцини Pfizer. Це станеться за умови, якщо ВООЗ надасть відповідні рекомендації.

Зазначимо, Кабмін оновив план закупівлі вакцин від СOVID-19 до кінця року.

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