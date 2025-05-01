Крок до завершення війни. У Трампа зробили нову заяву щодо угоди про надра

Угода про економічну співпрацю, яку вчора, 30 квітня, підписали Київ та Вашингтон , є важливим кроком у завершенні повномасштабної війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт державного секретаря Сполучених Штатів Америки (США) Марко Рубіо.

"Завдяки лідерству президента Дональда Трампа сьогодні США і Україна підписали Угоду про інвестиційний фонд реконструкції - важливу віху в нашому спільному процвітанні і важливий крок у припиненні цієї війни", - заявив Рубіо.

Угода про надра

У лютому поточного року Україна та США планували підписати угоду про співпрацю в галузі рідкісноземельних ресурсів. Втім, цього не сталось після перепалки президента Володимира Зеленського, віцепрезидента США Джей Ді Венса й Трампа у Білому домі. Пізніше сторони продовжили допрацьовувати майбутню угоду.

В кінці квітня Зеленський заявляв, що нова угода зі Штатами стала "сильнішою" та "рівноправною".

Підписання відбулось вже вчора, 30 квітня, під час візиту першої віцепрем'єр-міністерки - міністерки економіки України Юлії Свириденко до Вашингтона.

Тим часом Трамп вже зробив першу заяву щодо угоди.

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