Шаг к завершению войны. У Трампа сделали новое заявление по соглашению о недрах
Соглашение об экономическом сотрудничестве, которое вчера, 30 апреля, подписали Киев и Вашингтон, является важным шагом в завершении полномасштабной войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт государственного секретаря Соединенных Штатов Америки (США) Марко Рубио.
"Благодаря лидерству президента Дональда Трампа сегодня США и Украина подписали Соглашение об инвестиционном фонде реконструкции - важную веху в нашем общем процветании и важный шаг в прекращении этой войны", - заявил Рубио.
Соглашение о недрах
В феврале текущего года Украина и США планировали подписать соглашение о сотрудничестве в области редкоземельных ресурсов. Впрочем, этого не произошло после перепалки президента Владимира Зеленского, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Трампа в Белом доме. Позже стороны продолжили дорабатывать будущее соглашение.
В конце апреля Зеленский заявлял, что новое соглашение со Штатами стало "сильнее" и "равноправным".
Подписание состоялось уже вчера, 30 апреля, во время визита первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины Юлии Свириденко в Вашингтон.
Между тем Трамп уже сделал первое заявление по соглашению.
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