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Шаг к завершению войны. У Трампа сделали новое заявление по соглашению о недрах

Четверг 01 мая 2025 10:10
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Шаг к завершению войны. У Трампа сделали новое заявление по соглашению о недрах Фото: Марко Рубио, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соглашение об экономическом сотрудничестве, которое вчера, 30 апреля, подписали Киев и Вашингтон, является важным шагом в завершении полномасштабной войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт государственного секретаря Соединенных Штатов Америки (США) Марко Рубио.

"Благодаря лидерству президента Дональда Трампа сегодня США и Украина подписали Соглашение об инвестиционном фонде реконструкции - важную веху в нашем общем процветании и важный шаг в прекращении этой войны", - заявил Рубио.

Соглашение о недрах

В феврале текущего года Украина и США планировали подписать соглашение о сотрудничестве в области редкоземельных ресурсов. Впрочем, этого не произошло после перепалки президента Владимира Зеленского, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Трампа в Белом доме. Позже стороны продолжили дорабатывать будущее соглашение.

В конце апреля Зеленский заявлял, что новое соглашение со Штатами стало "сильнее" и "равноправным".

Подписание состоялось уже вчера, 30 апреля, во время визита первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины Юлии Свириденко в Вашингтон.

Между тем Трамп уже сделал первое заявление по соглашению.

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Соединенные Штаты Америки Марко Рубио
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