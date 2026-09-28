Крок до висадки на Місяць: 124-метрова ракета Starship вперше досягла орбіти

Компанія SpaceX здійснила історичний запуск 124-метрової ракети Starship з космодрому у Техасі. Під час 14-го випробувального польоту найпотужніший космічний корабель у світі вперше вийшов на навколоземну орбіту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію SpaceX.
Старт відбувся 28 вересня о 15:49 за київським часом. Конструкція ракети складається з 2 повністю багаторазових ступенів - прискорювача Super Heavy та корабельного модуля Ship заввишки 52 метри.
Нижній ступінь Super Heavy після відстикування успішно приводнився у Мексиканській затоці за кілька хвилин після старту.
Верхній ступінь Ship продовжує виконання місії, маючи здійснити 6 обертів навколо Землі. Його посадка запланована у Тихому океані поблизу узбережжя Чилі приблизно через 10 годин після старту.
Під час поточного орбітального польоту корабля вдалося реалізувати важливі практичні завдання:
Успішний орбітальний запуск є критично важливим для всієї космічної галузі. Саме модифікований корабель Starship обрано NASA як посадковий модуль для місячної місії Artemis-4.
У рамках цієї програми вже у 2028 році американські астронавти мають знову ступити на поверхню Місяця - вперше з 1972 року.
Повністю багаторазова концепція ракети має суттєво здешевити доставку вантажів і відкрити шлях до подальшої колонізації Марса.