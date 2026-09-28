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Шаг к высадке на Луну: 124-метровая ракета Starship впервые вышла на орбиту

19:11 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Ольга Завада
Starship впервые совершил орбитальный полет (скриншот: SpaceX)

Компания SpaceX осуществила исторический запуск 124-метровой ракеты Starship по космодрому в Техасе. Во время 14 испытательного полета самый мощный космический корабль в мире впервые вышел на околоземную орбиту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию SpaceX.

Старт прошел 28 сентября в 15:49 по киевскому времени. Конструкция ракеты состоит из 2 полностью многократных ступеней - ускорителя Super Heavy и корабельного модуля Ship высотой 52 метра.

Успешное разделение и вывод спутников

Нижняя ступень Super Heavy после отстыковки успешно приводилась в Мексиканском заливе через несколько минут после старта.

Верхняя степень Ship продолжает выполнение миссии, имея совершить 6 оборотов вокруг Земли. Его посадка запланирована в Тихом океане у побережья Чили примерно через 10 часов после старта.

В ходе текущего орбитального полета корабля удалось реализовать важные практические задачи:

  • на околоземную орбиту выведено 26 интернет-спутников Starlink нового поколения;
  • начато формирование новой космической группировки, которая по планам Маска будет насчитывать 100 000 аппаратов;
  • подтверждена работоспособность систем маневрирования и разделения степеней в космосе.

Читайте больше: Историческая миссия SpaceX: Starship впервые сделает 6 оборотов вокруг Земли

Значение для программы Artemis

Успешный орбитальный запуск критически важен для всей космической отрасли. Именно модифицированный корабль Starship выбран NASA как посадочный модуль для лунной миссии Artemis-4.

В рамках этой программы уже в 2028 году американские астронавты должны снова ступить на поверхность Луны - впервые с 1972 года.

Полностью многократная концепция ракеты существенно удешевит доставку грузов и открыть путь к дальнейшей колонизации Марса.

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