Світ стоятиме осторонь: експерт оцінив вірогідність війни Індії та Пакистану
Після загибелі десятків людей у Кашмірі ситуація між Індією та Пакистаном знову загострилася. Однак цього разу світові гравці, ймовірно, залишаться осторонь.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив історик і дипломат Роман Безсмертний.
"Тема протистояння в штаті Кашмір така ж глибока, як і історія взаємовідносин цих двох держав (Індії та Пакистану - ред.). Починаючи з 1947 року, конфлікт там то загострюється, то затихає, але він не припиняється ніколи", - пояснив експерт.
Безсмертний вважає, що нинішня ситуація між Індією та Пакистаном ще не вийшла з-під контролю і поки не свідчить про неминучість відкритої війни. За його словами, наразі сторони обмінялися різкими дипломатичними заявами й жорсткими кроками, зокрема зупинкою водопостачання.
При цьому, зазначає експерт, між країнами існує обопільна залежність: частину водних ресурсів контролює Пакистан, а частину - Індія, тож у цьому конфлікті спостерігається певна взаємність.
"Подальше наростання з візами і так далі може, з моєї точки зору, максимально до чого привести, так це до чергових сутичок на кордоні, які періодично там відбувалися", - зауважив він.
Серйозне загострення ситуації
Водночас історик зауважив, що це вперше за останні чотири десятиліття ситуація в Кашмірі загострилася настільки серйозно.
"Треба ж сказати, що воно загострилося ще й тому, що (прем'єр-міністр Індії, - ред.) Нарендра Моді, як відомо, він сповідує такі радикально індуїстські погляди і Бгаратія джаната парті - національна партія Індії, вона зараз дуже з такими жорсткими лозунгами виступила. Чи може це перерости у відкрите протистояння? Може, якщо не вживати зараз заходів", - пояснив експерт.
ООН "паралізована"
На думку Безсмертного, міжнародні механізми безпеки - зокрема Радбез та Генасамблея ООН - сьогодні фактично паралізовані, адже навіть загибель 26 людей у Кашмірі світ сприймає як "традиційну" частину затяжного конфлікту між Індією та Пакистаном.
"Це дуже жорстоко, але так це і є. Ну, а паралізованість системи безпеки, вона не дає можливість втрутитися і вимагати від обох сторін спокою і розслідування та покарання злочинців. І тому ситуація набирає такого хвилеподібного характеру з наростаючою висотою хвилі. І тому не можу сьогодні чітко сказати, чи не доведеться до серйозного протистояння, тому що бачу як всі відсторонилися від цієї ситуації, вдали, що це їхні двосторонні відносини", - наголосив експерт.
Водночас, на думку історика, якщо конфлікт "вибухне" там, то ця хвиля почне розноситися по всій Азії.
Чи зацікавлені США, чи Китай в конфлікті
Відповідаючи на запитання, чи зацікавлені США або Китай у загостренні конфлікту та чи можуть його підтримати, експерт зазначив, що ці країни наразі не мають такого інтересу.
"Ні, не зацікавлені. По тій простій причині, що США Дональда Трампа, вони як би відсторонилися від союзника такого як Пакистан. А Індія в цій ситуації шукає себе, і Індія не хоче, щоб в ситуацію втрутився Китай", - пояснив експерт.
Безсмертний вважає, що це ще один аргумент, який говорить про те, що Ісламабад і Нью-Делі представлені самі собі у цій ситуації.
"Бо кожен порух в Пекіні чи в Вашингтоні, чи навіть в Москві, він приведе до абсолютно хибного тлумачення того, що відбувається. І з моєї точки зору, зараз ситуація виглядає на скільки стане глузду і в Ісламабаді, і в Нью-Делі прийняти рішення, щоб не розкручувати маховик цього протистояння і не доводити його до війни", - підсумував він.
Конфлікт між Індією та Пакистаном
Нагадаємо, що днями в індійській провінції Кашмір бойовики здійснили напад на туристів у гірському регіоні, та вбили щонайменше двадцять п'ять людей.
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Вчора Індія повідомила про рішення вийти з історичного Договору про води Інду, а натомість Пакистан пригрозив війною.
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Зауважимо, що сьогодні, 25 квітня, на кордоні Пакистану та Індії сталася перестрілка.
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