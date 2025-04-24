Індія готова скасувати угоду про припинення вогню з Пакистаном: що наразі відомо
ндія роздумує скасувати угоду про припинення вогню з Пакистаном. Це може статись найближчими днями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News18.
Індія розглядає можливість скасування угоди про припинення вогню з Пакистаном, укладеної у лютому 2021 року.
Це рішення може стати відповіддю на продовження транскордонного тероризму, який не вдається приборкати.
Індійські джерела стверджують, що Пакистан не виконує свої зобов'язання щодо боротьби з терористичними групами, що базуються на його території, і це створює серйозну загрозу для безпеки Індії.
Зокрема, групи, такі як Лашкар-е-Тайба, Джаіш-е-Мохаммед та Фронт опору нібито продовжують здійснювати напади на території Джамму і Кашміру.
Індійські високопосадовці заявили, що країна готова до можливих наслідків скасування угоди, і підкреслили, що Індія має повне право захищати свої кордони та цивільних осіб від терористичних загроз.
Анонімні джерела видання також звинуватили Пакистан в порушенні міжнародних зобов'язань, зокрема у відмові від боротьби з фінансуванням тероризму, що є частиною вимог Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей.
Угода про припинення вогню між Індією та Пакистаном
Угода про припинення вогню, була укладена між Індією та Пакистаном у лютому 2021 року та набула чинності в ніч з 24 на 25 лютого.
Цей крок став результатом переговорів між генеральними директорами військових операцій обох країн, під час яких було обговорено механізми для зниження напруженості на кордонах.
Одна з основних цілей угоди - забезпечити взаємовигідний і сталий мир між Індією та Пакистаном, зокрема вздовж лінії кордону.
У Нью-Делі тоді заявляли, що своєрідне перемир'я частково спрямоване на полегшення ситуації для мирних громадян, які живуть уздовж кордону та регулярно опиняються під перехресним вогнем.
Конфлікт між Індією та Пакистаном
Нагадаємо, що днями в індійській провінції Кашмір бойовики здійснили напад на туристів у гірському регіоні, та вбили щонайменше двадцять п'ять людей.
На цю трагедію відреагувала й Україна, яка засудила насильство. Детальніше про ситуацію та реакцію Києва, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Вже сьогодні стало відомо, що Індія вирішила вийти з історичного Договору про води Інду, а натомість Пакистан пригрозив Індії війною.
Все, що відомо наразі про загострення ситуації та взаємні обмеження між країнами, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.