Індія готова скасувати угоду про припинення вогню з Пакистаном: що наразі відомо

ндія роздумує скасувати угоду про припинення вогню з Пакистаном. Це може статись найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News18 .

Індія розглядає можливість скасування угоди про припинення вогню з Пакистаном, укладеної у лютому 2021 року.

Це рішення може стати відповіддю на продовження транскордонного тероризму, який не вдається приборкати.

Індійські джерела стверджують, що Пакистан не виконує свої зобов'язання щодо боротьби з терористичними групами, що базуються на його території, і це створює серйозну загрозу для безпеки Індії.

Зокрема, групи, такі як Лашкар-е-Тайба, Джаіш-е-Мохаммед та Фронт опору нібито продовжують здійснювати напади на території Джамму і Кашміру.

Індійські високопосадовці заявили, що країна готова до можливих наслідків скасування угоди, і підкреслили, що Індія має повне право захищати свої кордони та цивільних осіб від терористичних загроз.

Анонімні джерела видання також звинуватили Пакистан в порушенні міжнародних зобов'язань, зокрема у відмові від боротьби з фінансуванням тероризму, що є частиною вимог Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей.

Угода про припинення вогню між Індією та Пакистаном