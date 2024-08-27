Костюк на класі пробилася в друге коло US Open, Стародубцева не створила сенсацію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

US Open, 1-й раунд, жінки

Кесслер – Костюк – 0:2 (2:6, 3:6)

Азаренка – Стародубцева – 2:1 (3:6, 6:1, 6:1)

Перша ракетка України в двох сетах розібралася з господаркою кортів Маккартні Кесслер. Костюк завоювала стратегічну перевагу в четвертому геймі, оформивши брейк. Закрила ж партію українка ще однією взятою на подачі американки подачею.

Кесслер спробувала перехопити ініціативу на початку другого сету. З брейком вона повела 2:0, але Костюк зуміла змінити хід подій в середині відрізку. Українська тенісистка відповіла на випад суперниці двома брейками та вийшла в наступний раунд.

Натомість Стародубцева спробувала влаштувати несподіванку в протистоянні з білорускою Вікторією Азаренкою. Українка стартувала з чотирьох узятих геймів поспіль. Опонентка трохи прийшла до тями, але було вже запізно – дебютантка змагань повела в рахунку.

Утім, розвинути успіх Стародубцева не змогла. Азаренка виграла два наступні сети з однаковим рахунком (6:1). У першому випадку білоруська тенісистка оформила два брейки, а в другому – цілих три. Зрештою, путівку в наступне коло турніру забрала Азаренка.

У рамках 1/32 фіналу Костюк зустрінеться з британкою Гаррієт Дарт. Ще одну пару цього раунду склали українки Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна. Обидва поєдинки відбудуться 28 серпня.