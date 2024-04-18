За крок від грошей. Коли Україна отримає мільярди від США та на яких умовах

Під час підготовки матеріалу використовувався текст законопроекту, яким пропонується надати допомогу Україні, інформація від джерел "РБК-Україна" у владі, зокрема від народних депутатів, коментарі посла України в США.

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Конгрес США після кількох місяців дебатів нарешті визначився з форматом допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Підтримка виділятиметься кожній країні за окремим законом. Проекти цих документів було опубліковано 17 квітня (законопроект по Україні).

Для України планується виділити 60,8 мільярда доларів, з яких 23,2 млрд підуть на поповнення американських запасів озброєнь, 11,3 млрд - на поточні військові операції США в регіоні і 13,8 млрд - на закупівлю новітніх систем озброєнь, товарів і послуг оборонного призначення.

Для бюджету України може бути виділено 7,85 млрд доларів.

Спочатку фінансування планувалося на безповоротній основі за рахунок бюджету США. Але компромісу з цього питання республіканці та демократи знайти не змогли. В результаті було вирішено надавати допомогу у вигляді кредиту.

На допомогу держбюджету

Кошти будуть доступні для бюджету України до вересня 2025 року, а не лише до кінця поточного фінансового року в США (вересень 2024 року – ред.). "Це трохи нівелює ризики, що допомога може раптово "скінчитися" у разі корекції політичного курсу після президентських виборів, незалежно від переможця", - зазначив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Наприкінці 2023 року фінансування України від США припинилося саме тому, що у вересні закінчився бюджетний рік, а новий бюджет на 2024 рік ухвалити не могли.

На виплату пенсій гроші не підуть

Згідно із законопроектом, кредитні кошти не можуть бути використані для пенсійних виплат. Це не означає заборону на індексацію або якесь інше збільшення пенсійних виплат.

Як повідомили виданню джерела, знайомі з суттю документа, просто кредит США не може бути використаний на зазначені цілі. "Якщо буде потреба, то для пенсійних виплат, зокрема, для їх збільшення в результаті індексації будуть використовуватись інші джерела коштів", - сказав співрозмовник "РБК-Україна".

За словами заступника голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка, у забороні на витрачання коштів для виплат пенсій не варто шукати "зраду" - вся справа в особливостях американського законодавства.

Конгрес США (фото: Getty Images)

Згідно із законопроектом, підтримка від США не може перевищувати 50% фінансування, наданого всіма донорами.

Ризиків для України ця умова поки не становить. Програма Ukraine Facility від Євросоюзу, яка вже на фінальній стадії запуску, передбачає фінансування на 50 млрд євро до 2027 року. На поточний рік у ній передбачено 16 млрд євро підтримки. Плюс до цього очікується фінансування бюджету від МВФ та інших партнерів. Тож частка кредиту США значно менша за 50% загальної суми фінансової підтримки України.

Проте, як стверджує в коментарі для "РБК-Україна" Данило Гетманцев, завдяки зокрема й коштам від США на найближчий рік грошей буде достатньо для покриття запланованих бюджетних витрат.

Моніторинг та нагляд за використанням коштів вестиметься під посиленим контролем держсекретаря США та USAID.

Кредит - не найкращий варіант

Україні, безумовно, було б вигідніше отримувати безповоротну підтримку. Але в ситуації нинішньої критичної нестачі грошей Київ готовий погодитись на будь-які умови. "Якби Україні запропонували кредитну допомогу сьогодні або безкоштовну завтра - ми погодилися б на сьогодні", - заявив днями президент України Володимир Зеленський.

Щоправда, стверджує Ярослав Железняк, із грошима в України ситуація зараз не настільки критична, як із дефіцитом військової допомоги. "Щодо грошей - у нас є запас міцності завдяки накопиченням. Але треба розуміти, що гроші Україні надаватимуться виключно під реалізацію реформ", - нагадує співрозмовник видання.

Крім того, є ймовірність, що кредит згодом може бути списаний частково чи повністю за рішенням президента США. У проекті документа передбачено можливість списання після 15 листопада 2024 року до 50% боргу, а після 1 січня 2026 року може бути списано будь-яку суму боргу.

Коли чекати на кредитні гроші

Закон про фіндопомогу Україні може бути прийнятий вже найближчої суботи, 20 квітня. Про це заявив речник палати представників Конгресу США Майк Джонсон.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон (фото: Getty Images)

Якщо відбудеться саме так, то максимум на початку червня, а саме протягом 45 днів держсекретар та керівництво Міноборони США нададуть конгресу Стратегію підтримки України. А протягом 60 днів, тобто у другій половині червня, буде укладено угоду щодо подальшого повернення Києвом кредитних коштів. Таким чином, якщо нових збоїв у процесі не відбудеться, фінансування України від США може розпочатись вже з другого півріччя. Але представники уряду України зараз дуже обережні у прогнозах, і офіційно такі терміни поки що не підтверджують.

Кредитні транші планується надавати щомісяця, але їх розмір та інші деталі кредитування поки що невідомі. Невідомий зокрема і розмір відсотків, які можуть нараховуватись за кредитними коштами.

За словами Ярослава Железняка, параметри майбутнього кредиту будуть відомі вже після голосування, зокрема - точний графік надання коштів. Він не виключив, що гроші можуть виділяти і поквартально.

Кошти, у разі їх виділення, підуть до державного бюджету. Напрями їхнього витрачання визначатиме Кабмін.

Закон про кредитування та REPO одним пакетом?

Ще один позитивний момент полягає в тому, що разом із законом про кредитування України в США можуть ухвалити і закон про REPO. Він надає можливість президенту США передавати Україні заарештовані російські активи. Законопроект уже запропоновано у палаті представників Конгресу.

За словами посла України в США Оксани Маркарової, документ передбачає, що не пізніше ніж через 90 днів після його ухвалення президент США має подати Конгресу звіт, в якому вказати кожну фізичну та юридичну особу, щодо якої введено санкції ЄС та Великобританії.

Посол України в США Оксана Маркарова (фото: Getty Images)

Закон про REPO дозволить додатково передати Україні до 8 млрд доларів заарештованих активів. У нещодавньому інтерв'ю "РБК-Україна" заступниця голови ОП Ірина Мудра сказала, що для України було би бажано, щоб ці два законопроекти приймалися пакетом.

Джерела видання, які беруть участь у переговорах із США з питань фінансування, вважають це можливим. "Так, такий варіант можливий", - сказав співрозмовник у відповідь на запитання, чи законопроекти про кредит і REPO можуть бути ухвалені в пакеті.

Таким чином, питання про фінансування України з боку США, яке практично з жовтня перебуває в підвішеному стані, можливо, вже незабаром буде вирішено. Але навіть зараз, коли явних ризиків для зриву планів начебто немає, представники української влади утримуються від коментарів та оптимістичних прогнозів. Інтрига все ще зберігається, вважає Гетманцев.

Ключовий день – субота, 20 квітня, на який заплановано голосування у Палаті представників. "У разі прийняття Палатою, проходження (законопроекту - ред.) у Сенаті має бути менш інтригуючим. Але до цього часу, як кажуть, триматимемо пальці схрещеними, і... продовжимо наполегливо працювати з американськими партнерами в Конгресі", - зазначив депутат.