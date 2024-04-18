В шаге от денег. Когда Украина получит миллиарды от США и на каких условиях

При подготовке материала использовался текст законопроекта, которым предлагается выделить помощь Украине, информация от источников "РБК-Украина" во власти, в том числе от народных депутатов Украины, комментарии посла Украины в США.

Содержание

Конгресс США после нескольких месяцев дебатов наконец определился с форматом помощи Украине, Израилю и Тайваню. Поддержка будет выделяться каждой стране по отдельному закону. Проекты этих документов были опубликованы 17 апреля (законопроект по Украине).

Для Украины планируется выделить 60,8 миллиарда долларов, из которых 23,2 млрд пойдут на пополнение американских запасов вооружений, 11,3 млрд – на текущие военные операции США в регионе и 13,8 млрд – на закупку новейших систем вооружений, товаров и услуг оборонного назначения.

Для бюджета Украины может быть выделено 7,85 млрд долларов.

Изначально финансирование планировали на безвозвратной основе за счет бюджета США. Но компромисса по этому вопросу республиканцы и демократы найти не смогли. В итоге было решено выделять помощь в виде кредита.

В помощь госбюджету

Средства будут доступны для бюджета Украины до сентября 2025 года, а не до конца текущего финансового года в США (сентябрь 2024 года. - ред.). "Это немного нивелирует риски, что помощь может внезапно "кончиться" в случае коррекции политического курса после президентских выборов, независимо от победителя", - отметил глава финансового комитета Даниил Гетманцев.

В конце 2023 года финансирование Украины от США прекратилось именно потому, что в сентябре закончился бюджетный год, а новый бюджет на 2024 год принять не могли.

На выплату пенсий деньги не пойдут

Согласно законопроекту, кредитные средства не могут быть использованы для пенсионных выплат. Это не означает запрет на индексацию или какое-либо другое увеличение пенсионных выплат.

Как сообщили изданию источники, знакомые с сутью документа, просто кредит США не может быть использован на эти цели. "Если будет необходимость, то для пенсионных выплат, в частности, для их увеличения в результате индексации будут использоваться другие источники средств", - сказал собеседник "РБК-Украина".

По словам замглавы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка, в запрете на расходование средств для выплат пенсий не стоит искать "зраду" - все дело в особенностях американского законодательства.

Конгресс США (фото: Getty Images)

Согласно законопроекту, поддержка от США не может превышать 50% финансирования, предоставленного всеми донорами.

Рисков для Украины это условие пока не представляет. Программа Ukraine Facility от Евросоюза, которая уже на финальной стадии запуска, предусматривает финансирование на 50 млрд евро до 2027 года. На текущий год в ней предусмотрено 16 млрд евро поддержки. Плюс к этому ожидается финансирование бюджета от МВФ и других партнеров. Так что доля кредита США значительно меньше 50% общей суммы финансовой поддержки Украины.

И тем не менее, как утверждает в комментарии для "РБК-Украина" Даниил Гетманцев, благодаря в том числе средствам от США на ближайший год денег будет достаточно для покрытия запланированных бюджетных расходов.

Мониторинг и надзор за использованием средств будет вестись под усиленным контролем госсекретаря США и USAID.

Кредит - не лучший вариант

Украине, безусловно, было бы выгоднее получать безвозвратную поддержку. Но в ситуации нынешней критической нехватки денег Киев готов согласиться на любые условия. "Если бы Украине предложили кредитную помощь сегодня или бесплатную завтра - мы бы согласились на сегодня", - заявил на днях президент Украины Владимир Зеленский.

Правда, утверждает Ярослав Железняк, с деньгами у Украины ситуация сейчас не настолько критична, как с дефицитом военной помощи. "Что касается денег - у нас есть запас прочности благодаря накоплениям. Но нужно понимать, что деньги Украине будут предоставляться исключительно под реализацию реформ", - напоминает собеседник издания.

Кроме того, есть вероятность, что кредит со временем может быть списан частично или полностью по решению президента США. В проекте документа предусмотрена возможность списания после 15 ноября 2024 года до 50% долга, а после 1 января 2026 года может быть списана любая сумма долга.

Когда ждать кредитных денег

Закон о финпомощи Украине может быть принят уже в ближайшую субботу, 20 апреля. Об этом заявил спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон (фото: Getty Images)

Если произойдет именно так, то максимум в начале июня, а именно в течение 45 дней Госсекретарь и руководство Минобороны США предоставят конгрессу Стратегию поддержки Украины. А в течение 60 дней, то есть во второй половине июня, будет заключено соглашение о возврате Киевом занятых средств. Таким образом, если новых сбоев в процессе не произойдет, финансирование Украины от США может начаться уже со второго полугодия. Но представители правительства Украины сейчас очень осторожны в прогнозах, и официально такие сроки пока не подтверждают.

Кредитные транши планируется предоставлять ежемесячно, но их размер и другие детали кредитования пока неизвестны. Неизвестен в том числе размер процентов, которые могут начисляться по кредитным средствам.

По словам Ярослава Железняка, параметры будущего кредита будут известны уже после голосования, в том числе точный график предоставления средств. Он не исключил, что деньги могут выделять и поквартально.

Средства, в случае их выделения, пойдут в государственный бюджет. Направления их расходования будет определять Кабмин.

Закон о кредитовании и REPO одним пакетом?

Еще один позитивный момент заключается в том, что вместе с законом о кредитовании Украины в США могут принять и закон про REPO. Он дает возможность президенту США передавать Украине арестованные российские активы. Законопроект уже предложен в палате представителей Конгресса.

По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, документ предусматривает, что не позднее чем через 90 дней после его принятия президент США должен подать Конгрессу отчет, в котором указать каждое физическое и юридическое лицо, в отношении которого введены санкции ЕС и Великобритании.

Посол Украины в США Оксана Маркарова (фото: Getty Images)

Закон про REPO позволит дополнительно передать Украине до 8 млрд долларов арестованных активов. В недавнем интервью "РБК-Украина" замглавы ОП Ирина Мудра сказала, что для Украины было бы желательно, чтобы эти два законопроекта принимались пакетом.

Источники издания, которые участвуют в переговорах со США по вопросам финансирования, считают это возможным. "Да, такой вариант возможен", - сказал собеседник в ответ на вопрос, могут ли законопроекты о кредите и REPO быть приняты в пакете.

Таким образом, вопрос о финансировании Украины со стороны США, который практически с октября находился в зависшем состоянии, возможно, уже в самом скором времени будет решен. Но даже сейчас, когда явных рисков для срыва планов вроде-бы нет, представители украинской власти воздерживаются от комментариев и оптимистических прогнозов. Интрига все еще сохраняется, считает Гетманцев.

Ключевой день - суббота, 20 апреля, на который запланировано голосование в Палате представителей. "В случае принятия Палатой, прохождение (законопроекта - ред.) в Сенате должно быть менее интригующим. Но до этого времени, как говорится, будем держать пальцы скрещенными, и… продолжим упорно работать с американскими партнерами в Конгрессе", - отметил депутат.