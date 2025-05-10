Крок до припинення торговельної війни: США та Китай провели першу зустріч, - Reuters

США та Китай провели першу зустріч щодо торговельних відносин у Женеві. Це важливий крок до можливого припинення торговельної війни між двома найбільшими економіками світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Видання повідомило, що віце-прем'єр Китаю Хе Ліфен розпочав переговори з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Це є першим попереднім кроком до припинення торговельної війни, яка підриває світову економіку.
Бессент і Хе зустрілися в Женеві після тижнів зростаючої напруженості, коли мита на імпорт товарів між двома найбільшими економіками світу зросли далеко за межі 100%.
Місце проведення переговорів у швейцарському дипломатичному центрі не було оприлюднено. Однак свідки бачили, як обидві делегації поверталися до резиденції швейцарського посла в ООН у зеленому передмісті Колоньї після обідньої перерви.
Зустріч, за даними видання, тривала близько двох годин вранці.
Міністр економіки Швейцарії Гі Пармелін зустрівся з обома сторонами в Женеві в п'ятницю та заявив, що сам факт проведення переговорів вже є успіхом.
"Якщо вдасться розробити дорожню карту, і вони вирішать продовжити переговори, це знизить напруженість", - сказав він журналістам у п’ятницю.
Пармелін також додав, що переговори можуть тривати до неділі або навіть понеділка.
Як відомо, Швейцарія допомогла організувати зустріч під час нещодавніх візитів швейцарських політиків до Китаю та Сполучених Штатів.
З моменту вступу на посаду в січні американський президент Дональд Трамп збільшив тарифи на китайський імпорт до 145%, посилаючись на недобросовісну торговельну практику та звинувативши Пекін у нездатності обмежити експорт хімікатів, що використовуються для виробництва фентанілу.
Китай відповів 125% митами у відповідь та заявив, що не підкорятиметься "імперіалістам" та хуліганам.
Днями президент США заявив, що 80% мито на китайські товари "видається правильним", вперше запропонувавши конкретну альтернативу 145% митам, які він запровадив до цього.
Він припустив, що переговори були ініційовані Китаєм. Пекін натомість заявив, що США запросили проведення переговорів, і що політика Китаю щодо протидії американським тарифам не змінилася.
Видання зазначило, що Китай може прагнути такого ж 90-денного звільнення від тарифів, яке Вашингтон надав іншим країнам, поки тривають переговори, тоді як будь-яке зниження тарифів та подальші переговори будуть сприйняті інвесторами як позитивні.
Варто нагадати, що минулого тижні сам Трамп заявив, що Білий дім може знизити мита, які були запроваджені на китайські товари, оскільки через них між США та Китаєм фактично зупинилася торгівля.
Раніше сьогодні Трамп заявив, що щодо 10% тарифів, які він запровадив для всіх країн, можуть бути зроблені винятки.
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