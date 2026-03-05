За крок до конфлікту? Азербайджан розгортає ППО та стягує сили до іранського кордону

Так, на тлі нестабільності на Близькому Сході Баку готується до найгірших сценаріїв, розгортаючи системи протидії дронам та посилюючи південні рубежі.

За даними журналістів, азербайджанське командування видало терміновий наказ про посилення оборони на південному напрямку, адже ситуація на кордоні протяжністю понад 700 кілометрів стає дедалі напруженішою.

Мобілізаційні заходи: військовослужбовцям прикордонних частин терміново скасували всі відпустки. Захист неба: особливу увагу приділено розгортанню систем ППО та комплексів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Головна мета - перехоплення низьколітаючих цілей та ударних безпілотників. Логістика: до прикордонних районів прибувають додаткові піхотні підрозділи та бронетехніка.

Оборона чи підготовка? Офіційна позиція Баку

Влада Азербайджану намагається зберігати дипломатичний тон, заявляючи, що всі військові маневри мають "виключно оборонний характер".

Так, урядовці підкреслюють, що наразі в пріоритеті - зміцнити державний кордон та запобігти можливим провокаціям із повітря.

От тільки аналітики вказують на те, що така активність Баку є прямою відповіддю на геополітичну турбулентність у регіоні. Ризик того, що конфлікти на Близькому Сході можуть зачепити сусідні країни, змушує Азербайджан діяти на випередження.

Що це означає для регіону

Ризик ескалації: посилення військової присутності з одного боку часто провокує дзеркальні дії з іншого. Загроза дронів: розгортання антидронових систем свідчить про те, що Баку реально побоюється атак безпілотників іранського виробництва. Енергетична безпека: Будь-яка нестабільність на кордоні Азербайджану може вплинути на міжнародні логістичні та енергетичні шляхи.

Наразі прямих бойових зіткнень не зафіксовано, проте армія Азербайджану залишається в режимі "очікування наказу".