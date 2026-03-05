В шаге от конфликта? Азербайджан разворачивает ПВО и стягивает силы к иранской границе

Азербайджан усилил военное присутствие на границе с Ираном и привел часть армии в повышенную боевую готовность. Подразделения были переброшены в приграничные районы, а военным отменили отпуска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию регионального издания OC Media.
Так, на фоне нестабильности на Ближнем Востоке Баку готовится к худшим сценариям, разворачивая системы противодействия дронам и усиливая южные рубежи.
По данным журналистов, азербайджанское командование издало срочный приказ об усилении обороны на южном направлении, ведь ситуация на границе протяженностью более 700 километров становится все более напряженной.
Власти Азербайджана пытаются сохранять дипломатический тон, заявляя, что все военные маневры носят "исключительно оборонительный характер".
Так, чиновники подчеркивают, что сейчас в приоритете - укрепить государственную границу и предотвратить возможные провокации с воздуха.
Вот только аналитики указывают на то, что такая активность Баку является прямым ответом на геополитическую турбулентность в регионе. Риск того, что конфликты на Ближнем Востоке могут задеть соседние страны, заставляет Азербайджан действовать на опережение.
Сейчас прямых боевых столкновений не зафиксировано, однако армия Азербайджана остается в режиме "ожидания приказа".
По состоянию на сейчас полномасштабной мировой войны против Ирана официально не объявлено, однако в регионе резко обострилась ситуация. В конфликте участвуют или прямо упоминаются несколько государств, прежде всего Иран, Израиль и США.
Вместе с тем, президент США Дональд Трамп говорит о том, что он готов продолжать военную кампанию против Ирана "вечно".
В НАТО также высказались о возможности вступления в войну против Ирана.