Крок до членства в ЄС. Рада підтримала закон щодо аудіовізуальних послуг в сфері реклами

Сьогодні Верховна рада України конституційною більшістю у 320 голосів ухвалила у першому читанні один із ключових євроінтеграційних закопроєктів №9206, який імплементує в українське законодавство про рекламу acquis ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка.

Правова система Європейського союзу, яка включає акти законодавства Європейського союзу, прийняті в рамках Європейського співтовариства, Спільної зовнішньої політики та політики безпеки та Співпраці у сфері юстиції та внутрішніх справ.

"Документ є доповненням до ухваленого закону "Про медіа" і після ухвалення в цілому закриє всі вимоги з боку Євросоюзу стосовно аудіовізуальних послуг в Україні", - йдеться у повідомленні.

Наприкінці грудня президент Володимир Зеленський підписав закон України "Про медіа", який є вагомим наступним кроком на шляху до вступу України в Євросоюз.

В низці країн світу почали забороняти використовувати TikTok в держустановах. Мінкультури України вивчить відповідне питання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.