Шаг к членству в ЕС. Рада поддержала закон об аудиовизуальных услугах в сфере рекламы

Сегодня Верховная рада Украины конституционным большинством в 320 голосов приняла в первом чтении один из ключевых евроинтеграционных законопроектов №9206, который имплементирует в украинское законодательство о рекламе acquis ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко.
"Документ является дополнением к принятому закону "О медиа" и после принятия в целом закроет все требования со стороны Евросоюза по аудиовизуальным услугам в Украине", - говорится в сообщении.
Ткаченко разъяснил ключевые положения закона:
Acquis communautaire
Правовая система Европейского союза, включающая в себя акты законодательства Европейского союза, принятые в рамках Европейского сообщества, Совместной внешней политики и политики безопасности и Сотрудничества в сфере юстиции и внутренних дел.
В конце декабря президент Владимир Зеленский подписал закон Украины "О медиа", который является важным следующим шагом на пути вступления Украины в Евросоюз.
В ряде стран мира начали запрещать использовать TikTok в госучреждениях. Минкультуры Украины изучит соответствующий вопрос.
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