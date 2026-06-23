Крок до безбар'єрності: Конституцію України вперше переклали жестовою мовою

Головне: Унікальний переклад: До 30-річчя Конституції України вперше створено її повний переклад українською жестовою мовою.

До 30-річчя Конституції України вперше створено її повний переклад українською жестовою мовою. Інклюзивність: Проєкт має на меті зробити конституційні норми доступнішими для людей з порушеннями слуху та посилити безбар'єрність.

Проєкт має на меті зробити конституційні норми доступнішими для людей з порушеннями слуху та посилити безбар'єрність. Масштабна робота: До адаптації залучили дев'ятьох професійних перекладачів з урахуванням регіональних діалектів, а також експертів у галузі права для максимальної точності юридичних формулювань.

Чому це важливо

Ініціатива спрямована на посилення безбар'єрності та забезпечення прямого доступу до правової інформації для людей з порушеннями слуху.

Головна складність проєкту полягала в уніфікації жестів. Щоб документ був зрозумілим користувачам УЖМ у всіх регіонах України, до роботи залучили дев'ятьох професійних перекладачів, які володіють різними діалектами жестової мови.

Юридична точність

Адаптація законодавчих норм вимагала не лише лінгвістичної майстерності, а й суворого дотримання правових формулювань. До процесу перекладу долучили профільних фахівців із права, які контролювали, щоб переклад не викривляв зміст статей Основного закону.

Завдяки цьому проєкту конституційні права та обов'язки стали значно доступнішими для громадян із порушеннями слуху, що є черговим кроком до створення інклюзивного середовища в Україні.