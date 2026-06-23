Крок до безбар'єрності: Конституцію України вперше переклали жестовою мовою

До 30-річчя основного закону України вперше виконали повний переклад Конституції українською жестовою мовою (УЖМ).
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Верховної Ради у Telegram.
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Ініціатива спрямована на посилення безбар'єрності та забезпечення прямого доступу до правової інформації для людей з порушеннями слуху.
Головна складність проєкту полягала в уніфікації жестів. Щоб документ був зрозумілим користувачам УЖМ у всіх регіонах України, до роботи залучили дев'ятьох професійних перекладачів, які володіють різними діалектами жестової мови.
Адаптація законодавчих норм вимагала не лише лінгвістичної майстерності, а й суворого дотримання правових формулювань. До процесу перекладу долучили профільних фахівців із права, які контролювали, щоб переклад не викривляв зміст статей Основного закону.
Завдяки цьому проєкту конституційні права та обов'язки стали значно доступнішими для громадян із порушеннями слуху, що є черговим кроком до створення інклюзивного середовища в Україні.
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