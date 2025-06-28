Компроміси з комуністами. Як ухвалювали Конституцію в 1996 році і що з нею не так?

П’ять років після проголошення Незалежності Україна жила за Конституцією УРСР. Нову не могли ухвалити через спротив комуністів, які ще мали вплив у парламенті. Все змінилось у червні 1996 року - після політичного ультиматуму президента Кучми і безсонної 23-годинної сесії.

Про те, за яких політичних і суспільних обставин ухвалили Конституцію України, в інтерв'ю РБК-Україна розповів кандидат історичних наук, голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров .

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Після проголошення Незалежності України виникла потреба у створенні власного головного закону країни. Спеціальні комісії писали новий документ, але його ухвалення гальмували комуністи.

"На превеликий жаль, ми тоді не змогли організувати процеси люстрації. Наш парламент був наповнений комуністами. Були навіть "червоні пузи", які продовжували рахувати сесійні засідання за радянською нумерацією. Були підприємства, які платили податок до Москви, наше СБУ до 1993 року вивозило туди документи, бо вважали, що це все тимчасово", - пояснює Алфьоров.

За словами історика, вагому роль в ухваленні Конституції відіграв тодішній президент Леонід Кучма.

"Леонід Данилович Кучма зробив дуже цікаву комбінацію: він пригрозив, що він розпустить Парламент і буде референдум. У Парламенті всі зрозуміли, що якщо Кучма проведе Конституцію через референдум, тоді не буде ніякої довіри Парламенту", - додає експерт.

Під тиском заяви президента депутати майже добу ухвалювали головний закон - сесія тривала понад 23 години. У проект Конституції довелося внести велику кількість правок, щоб дійти консенсусу між політичними силами.

Ухвалення Конституції України 28 червня 1996 року (фото: з відкритих джерел)

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Під час ухвалення Конституції не вдалося дійти згоди щодо великого герба, бо комуністи не погоджували тризуб.

"У 1991-му Постанова Верховної Ради взяла тризуб за герб. А в Конституції написано, що малий герб України - тризуб, а великий - складається. Ця історія пов'язана з поступками "червоним". Комуністам пообіцяли, що малий герб буде тризуб, а потім буде великий такий, як захочете: і з колосками, і з зірочками. Їх дуже правильно і тонко бортанули", - каже історик.

Додамо, що великий герб у нас досі не затверджений остаточно, хоча він уже існує на символіці, висить у кабінеті президента тощо.

"Порівняно з Конституцією Радянського союзу ми дійсно є найдемократичнішою Конституцією у світі. Звичайно там не без двозначностей. Наприклад, у документі вказано, що Україна унітарна держава, але є стаття про Республіку Крим, що неможливо в унітарній державі. Але це певні складні предмети, які не ми думали з 90-х років, але вони існували", - пояснює Алфьоров.

Конституцію України ухвалили 28 червня 1996 року (фото: з відкритих джерел)