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Шаг к безбарьерности: Конституцию Украины впервые перевели на язык жестов

11:05 23.06.2026 Вт
2 мин
К работе над переводом привлекли специалистов, владеющих различными диалектами
aimg Василина Копытко
Украинской Конституции исполняется 30 лет (фото: rada.gov.ua)

К 30-летию основного закона Украины впервые был выполнен полный перевод Конституции на украинский язык жестов (УЖМ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Верховной Рады в Telegram.

Главное:

  • Уникальный перевод: К 30-летию Конституции Украины впервые создан ее полный перевод на украинский язык жестов.
  • Инклюзивность: Проект направлен на то, чтобы сделать конституционные нормы более доступными для людей с нарушениями слуха и усилить безбарьерность.
  • Масштабная работа: К адаптации привлекли девять профессиональных переводчиков с учетом региональных диалектов, а также экспертов в области права для максимальной точности юридических формулировок.

Почему это важно

Инициатива направлена на усиление безбарьерности и обеспечение прямого доступа к правовой информации для людей с нарушениями слуха.

Главная сложность проекта заключалась в унификации жестов. Чтобы документ был понятен пользователям УЖМ во всех регионах Украины, к работе привлекли девять профессиональных переводчиков, владеющих различными диалектами жестового языка.

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Юридическая точность

Адаптация законодательных норм требовала не только лингвистического мастерства, но и строгого соблюдения правовых формулировок. К процессу перевода привлекли профильных специалистов по праву, которые следили за тем, чтобы перевод не искажал содержание статей Основного закона.

Благодаря этому проекту конституционные права и обязанности стали значительно доступнее для граждан с нарушениями слуха, что является очередным шагом к созданию инклюзивной среды в Украине.

Ранее мы сообщали о том, что глава Института национальной памяти Александр Алферов рассказал, на какие компромиссы с коммунистами пришлось пойти в 1996 году при принятии Конституции Украины.

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