Шаг к безбарьерности: Конституцию Украины впервые перевели на язык жестов

Главное: Уникальный перевод: К 30-летию Конституции Украины впервые создан ее полный перевод на украинский язык жестов.

К 30-летию Конституции Украины впервые создан ее полный перевод на украинский язык жестов. Инклюзивность: Проект направлен на то, чтобы сделать конституционные нормы более доступными для людей с нарушениями слуха и усилить безбарьерность.

Проект направлен на то, чтобы сделать конституционные нормы более доступными для людей с нарушениями слуха и усилить безбарьерность. Масштабная работа: К адаптации привлекли девять профессиональных переводчиков с учетом региональных диалектов, а также экспертов в области права для максимальной точности юридических формулировок.

Почему это важно

Инициатива направлена на усиление безбарьерности и обеспечение прямого доступа к правовой информации для людей с нарушениями слуха.

Главная сложность проекта заключалась в унификации жестов. Чтобы документ был понятен пользователям УЖМ во всех регионах Украины, к работе привлекли девять профессиональных переводчиков, владеющих различными диалектами жестового языка.

Юридическая точность

Адаптация законодательных норм требовала не только лингвистического мастерства, но и строгого соблюдения правовых формулировок. К процессу перевода привлекли профильных специалистов по праву, которые следили за тем, чтобы перевод не искажал содержание статей Основного закона.

Благодаря этому проекту конституционные права и обязанности стали значительно доступнее для граждан с нарушениями слуха, что является очередным шагом к созданию инклюзивной среды в Украине.