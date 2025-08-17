Як зазанчає розвідка, багато підприємств масово відправляють працівників у неоплачувані відпустки або переводять на неповний робочий тиждень, що спричинило стрімке зростання прихованого безробіття.

Галузі від вугільної та залізничної до автомобільної промисловості змушені звертатися до влади за фінансовою підтримкою, але результатів це не дає.

Бюджетна ситуація демонструє повний провал фінансового планування. Лише за липень дефіцит федерального бюджету сягнув 1 трлн рублів, при тому, що на весь рік планувалося 1,2 трлн.

За півтора місяця дефіцит зріс із затверджених 3,8 трлн до майже 5 трлн рублів, що створює додатковий інфляційний тиск, про який відкрито попереджає навіть Центробанк.

Ситуація ускладнюється тим, що економіка фактично розділена на дві частини. Військово-промисловий комплекс отримує стабільне фінансування і не залежить від високих ставок та дорогих кредитів, живучи за рахунок державних контрактів та авансів.

Натомість цивільний сектор - основний донор бюджетних надходжень змушений скорочувати виробництво та персонал, що ще більше виснажує внутрішній ринок.

У результаті ресурсна база країни перерозподіляється на користь війни, тоді як виробництво споживчих товарів занепадає.