Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Кризисная экономика РФ: гражданский бизнес отступает перед военной машиной

Фото: гражданский сектор проигрывает военным расходам (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Российская экономика оказалась в глубоком системном кризисе, который пропаганда пытается замаскировать "позитивными" показателями. Ключевым фактором стал резкий спад покупательной способности населения из-за высоких процентных ставок, что парализует внутренний рынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Службы внешней разведки Украины.

Как отмечает разведка, многие предприятия массово отправляют работников в неоплачиваемые отпуска или переводят на неполную рабочую неделю, что привело к стремительному росту скрытой безработицы.

Отрасли от угольной и железнодорожной до автомобильной промышленности вынуждены обращаться к властям за финансовой поддержкой, но результатов это не дает.

Бюджетная ситуация демонстрирует полный провал финансового планирования. Только за июль дефицит федерального бюджета достиг 1 трлн рублей, при том, что на весь год планировалось 1,2 трлн.

За полтора месяца дефицит вырос с утвержденных 3,8 трлн до почти 5 трлн рублей, что создает дополнительное инфляционное давление, о котором открыто предупреждает даже Центробанк.

Ситуация осложняется тем, что экономика фактически разделена на две части. Военно-промышленный комплекс получает стабильное финансирование и не зависит от высоких ставок и дорогих кредитов, живя за счет государственных контрактов и авансов.

Зато гражданский сектор - основной донор бюджетных поступлений вынужден сокращать производство и персонал, что еще больше истощает внутренний рынок.

В результате ресурсная база страны перераспределяется в пользу войны, тогда как производство потребительских товаров приходит в упадок.

Проблемы в экономике РФ

Мы писали, что несмотря на попытки российских властей удержать экономику на плаву за счет оборонного сектора, единственной растущей отраслью в гражданском производстве стала ритуальная.

Также сообщалось, что крупнейшие российские экспортеры сократили запланированный объем поставок по железной дороге на 2025 год.

Экономика РФ