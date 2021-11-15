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Кризис из-за военной агрессии РФ может начаться в начале декабря, - Минобороны

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Киев, Понедельник 15 ноября 2021 23:55
Кризис из-за военной агрессии РФ может начаться в начале декабря, - Минобороны Фото: Минобороны предупредило о стягивании войск РФ к границе Украины в начале декабря (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Минобороны подтвердили угрозу дестабилизации ситуации в Украине зимой. Кризис из-за военной агрессии России может начаться в начале декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Анны Маляр в эфире "Свобода Слова" на ICTV.

По словам замминистра обороны, у Украины нет разногласий с западными партнерами по поводу передвижения войск России.

"У нас нет разногласий со странами-партнерами и разведками, с которыми мы обмениваемся информацией. По количеству, по интенсивности, по движению российских войск нет разногласий. Мы по-разному прогнозируем, но сегодня все прогнозы совпадают. Приблизительное время кризиса называют зиму этого года. Начиная с декабря", - заявила она.

Напомним, Министерство обороны Украины предупредило о стягивании войск Российской Федерации к границе Украины зимой. Такие данные появились у украинской разведки.

Также появилась информация о численности российских войск на границе с Украиной. Об этом сообщили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что оккупанты на Донбассе также стягивают артиллерию. Об этом доложила разведка.

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