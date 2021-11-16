Кризис в УЗ наносит бизнесу огромный ущерб, а экономика страны недополучает до 3% ВВП, - Пилипенко

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора ПБГ "Ковальская" Сергея Пилипенко в Facebook.

"На прошлой неделе наша компания столкнулась с чрезвычайной ситуацией, которая произошла с нами впервые и, к сожалению, скорее всего, не в последний раз. 80% производственных мощностей "Ковальской" остановились на несколько суток из-за невозможности доставить сырье по железной дороге. Более 500 вагонов с цементом и щебнем никуда не двигались из-за тотального отсутствия тяги. Мы остановили отгрузку бетона для наших клиентов и все силы бросили на то, чтобы доставить сырье", - сообщил Пилипенко.

По его словам, в результате этой ситуации простаивали также цементные заводы, которые не смогли вовремя получать сырье и отгружать продукцию. Пилипенко подчеркнул: это не впервые, когда из-за проблем "Укрзализныци" страдают ее клиенты, которые не могут вовремя получить грузы, перевозимые по железной дороге.

"Проблемы железной дороги, которые накапливались годами, сейчас превратились в системный кризис с тяжелыми последствиями для всех участников рынка. Аграрии, металлурги, строители - мы все заложники системных ошибок и безответственности руководителей транспортного монополиста", - написал Пилипенко.

По его подсчетам, проблемы УЗ выливаются в значительные убытки для украинской экономики - до 3% потерянного ВВП. И это лучший аргумент в пользу немедленного реформирования "Укрзализныци".

"Почти 70% грузов нашей экономики и в частности 80% строительной отрасли - вот реальное влияние железной дороги на положение вещей. Часы и дни простоя производственных предприятий стоят государству от 1 до 3% потерянного роста ВВП только из-за действий одной компании, которая уже столько лет нуждается в реформе", - отметил Пилипенко.