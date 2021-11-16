Криза в УЗ завдає бізнесу величезних збитків, а економіка країни недоотримує до 3% ВВП, - Пилипенко

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора ПБГ "Ковальська" Сергія Пилипенка в Facebook.

"Минулого тижня наша компанія стикнулася з надзвичайною ситуацією, яка відбулася з нами вперше і, на жаль, скоріше за все, не в останнє. 80% виробничих потужностей "Ковальської" зупинилися на кілька діб через неможливість доставити сировину залізницею. Понад 500 вагонів з цементом і щебенем нікуди не рухалися через тотальну відсутність тяги. Ми зупинили відвантаження бетону для наших клієнтів і всі сили кинули на те, щоб доставити сировину", - повідомив Пилипенко.

За його словами, внаслідок цієї ситуації простоювали також цементні заводи, які не змогли вчасно отримувати сировину і відвантажувати продукцію. Пилипенко наголосив: це не вперше, коли через проблеми "Укрзалізниці" страждають її клієнти, які не можуть вчасно отримати вантажі, які перевозяться залізницею.

"Проблеми залізниці що накопичувались роками, зараз перетворились на системну кризу з важкими наслідками для всіх учасників ринку. Аграрії, металурги, будівельники - ми всі заручники системних помилок і безвідповідальності керманичів транспортного монополіста", - написав Пилипенко.

За його підрахунками, проблеми УЗ виливаються у значні збитки для української економіки - до 3% втраченого ВВП. І це є найкращим аргументом на користь негайного реформування "Укрзалізниці".

"Майже 70% вантажів нашої економіки та зокрема 80% будівельної галузі – ось реальний вплив залізниці на стан речей. Години та дні простою виробничих підприємств коштують державі від 1 до 3% втраченого зростання ВВП лише через дії однієї компанії, яка вже стільки років потребує реформи", - зазначив Пилипенко.