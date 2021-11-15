Списание грузовых вагонов по возрасту создаст коллапс на рынке грузовых перевозок, - эксперт

За все время независимости Украины, вагоностроительные заводы не построили ни одного зерновоза. Поэтому инициатива властей ограничить сроки эксплуатации грузовых вагонов и списать часть парка приведет к коллапсу на рынке перевозок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украинской зерновой ассоциации Николая Горбачева.

"Вагонов сразу станет меньше. Учитывая правила, которые УЗ ввела по продажам своих вагонов на аукционе "Прозоро", то списание вагонов обязательно приведет к повышению стоимости перевозок. А они уже и так очень высокие", - рассказал Горбачев.

По его словам, быстро возместить списанные по возрасту вагоны будет невозможно, поскольку новых строят не так много. И в случае одномоментного списания десятков тысяч вагонов проблемы на рынке перевозок неизбежны.

"За время независимости УЗ не построила ни одного зерновоза. Я слышу только разговоры. Поэтому сначала постройте, а потом уже можно списывать", - выразил уверенность Горбачев.