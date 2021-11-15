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Списание грузовых вагонов по возрасту создаст коллапс на рынке грузовых перевозок, - эксперт

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Киев, Понедельник 15 ноября 2021 13:31
Списание грузовых вагонов по возрасту создаст коллапс на рынке грузовых перевозок, - эксперт Фото: "Укрзализныця" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталия Гурковская

За все время независимости Украины, вагоностроительные заводы не построили ни одного зерновоза. Поэтому инициатива властей ограничить сроки эксплуатации грузовых вагонов и списать часть парка приведет к коллапсу на рынке перевозок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украинской зерновой ассоциации Николая Горбачева.

"Вагонов сразу станет меньше. Учитывая правила, которые УЗ ввела по продажам своих вагонов на аукционе "Прозоро", то списание вагонов обязательно приведет к повышению стоимости перевозок. А они уже и так очень высокие", - рассказал Горбачев.

По его словам, быстро возместить списанные по возрасту вагоны будет невозможно, поскольку новых строят не так много. И в случае одномоментного списания десятков тысяч вагонов проблемы на рынке перевозок неизбежны.

"За время независимости УЗ не построила ни одного зерновоза. Я слышу только разговоры. Поэтому сначала постройте, а потом уже можно списывать", - выразил уверенность Горбачев.

Ранее гендиректор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман Сластен заявил, что расходы на железнодорожную логистику стали непомерными для аграриев, ведь "Укрзализныця" повысила стоимость вагонов в 12 раз. В то же время оборот вагонов в компании стал хуже почти в два раза, и окончательно перестал соответствовать стоимости услуг компании.

В свою очередь экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что обновлять подвижной состав "Укрзализныци" нужно, но в первую очередь необходимо модернизировать железнодорожную инфраструктуру и повысить качество перевозок.

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Укрзализныця
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