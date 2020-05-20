Кризис ударил по объемам грузоперевозок в Украине

Фото: железнодорожная станция (Виталий Носач, РБК-Украина)

За четыре месяца падение ускорилось до 18%

В январе-апреле 2020 грузооборот предприятий транспорта составил 90,6 млрд.ткм, что на 18,2% меньше января-апреля 2019 года. По итогам первого квартала было зафиксировано падение 14,9%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

ukrstat.gov.ua



По данным статистического ведомства, предприятиями транспорта перевезено 184,8 млн тонн грузов, что на 15,3% меньше объемов января-апреля 2019 года.

Как сообщало РБК-Украина, падение объемов грузооборота было зафиксировано в начале 2020 года. В январе-марте 2020 грузооборот предприятий транспорта составил 68,9 млрд.ткм, что на 14,9% меньше января-марта 2019 года.

Напомним, по данным опроса НБУ, Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в апреле 2020 года снизился до рекордно низкого уровня - 29,9 (в марте - 45,8).

По прогнозу НБУ, в результате карантинных ограничений для преодоления пандемии и глобального кризиса экономика сократится на 5,0% в 2020 году. Влияние этих факторов на экономику наиболее ощутимо скажется на протяжении II квартала этого года (ВВП снизится на 11% г/г).

Автор: Александр Белоус