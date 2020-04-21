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Карантин в марте существенно не повлиял на грузоперевозки

Новости » Финансовый кризис 2020     21.04.2020 - 16:55
Карантин в марте существенно не повлиял на грузоперевозки
Фото: железнодорожная станция (Виталий Носач, РБК-Украина)

Обвал в транспортной отрасли начался еще в январе, и коронавирус на нее не повлиял

В январе-марте 2020 грузооборот предприятий транспорта составил 68,9 млрд.ткм, что на 14,9% меньше января-марта 2019 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Карантин в марте существенно не повлиял на грузоперевозкиukrstat.gov.ua

По данным статистического ведомства, предприятиями транспорта перевезено 140,7 млн тонн грузов, что на 13,1% меньше объемов января-марта 2019 года.

Карантин в марте существенно не повлиял на грузоперевозкиukrstat.gov.ua

Таким образом, в марте зафиксировано даже восстановление грузооборота. В январе-феврале 2020 грузооборот предприятий транспорта составил 43,4 млрд ткм, что на 16,0% меньше объема января-февраля 2019 года. Предприятиями транспорта было перевезено 90,1 млн тонн грузов, что на 10,7% меньше объемов января-февраля 2019 года.

Отметим, по данным таможенной статистики, экспорт из Украины в марте упал незначительно. Объем внешней торговли товарами в январе-марте 2020 года составил 25,678 млрд долларов, что на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (25,955 млрд долларов).

По данным Торгово-промышленной палаты Украины, количество безработных в Украине за месяц карантина, введенного правительством для борьбы с коронавирусом, выросло на 1,0-1,3 млн человек.

Пассажирские перевозки обвалились после начала карантина Население Украины за месяц сократилось еще на 20 тыс. человек
Новости Украины транспорткарантинГосударственная служба статистики
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